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(Görüntülü Haber) Sivas'ta yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta faaliyet gösteren bir dernek, yaklaşan kurban bayram öncesi 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı

29 Ağustos 2017 22:10

SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta faaliyet gösteren bir dernek, yaklaşan kurban bayram öncesi 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı. Sivas\'ta Beşir Derneği tarafından 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk için bayramlık hediye paketi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda gerçekleşen törene Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Beşir Derneği Sivas Temsilcisi Süha Yılmaz, ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar katıldı. Beşir Derneği Sivas Temsilcisi Suha Yılmaz törende yaptığı konuşmada 5-12 yaş arasında 300 çocuğun sevincine ortak olduklarını belirterek, \"Bugün burada 300 çocuğumuza bayramlıklarını giydirdik. Onların gönüllerini yağmaya çalıştık. Yaşları küçük fakat kalpleri büyük çocuklarımızın sevinmelerine sebep olduk. Her bayram olduğu gibi bu bayram olduğu gibi mahzun ve mahcup gönülleri sevindirecek olan Beşir Derneği hayırseverlerin bağışlarıyla iyiliklere ve güzelliklere vesile olmaya devam edecektir. Türkiye\'nin 81 ilinde ve dünyanın pek çok bölgesinde insani yardım faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği, vekaleten kurban bağışı organizasyonu da gerçekleştirerek kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Derneğimiz Sivas\'ta 300 olmak üzere Türkiye genelinde 6 bin bayramlık paket dağıtımı yapmayı planlıyor\" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise yaptığı hayırlardan dolayı Beşir Derneği\'ne teşekkür etti. Özaydın \"Dünya bir imtihan dünyası. İmtihan dünyasında insanın başına her türlü iyilik ve kötülük gelebilir. Ama önemli olan zengin olana zenginliğiyle, fakir olana fakirliğiyle, engelli olana engeliyle dünya hayatında bir imtihan olmaktadır. Sizlere burada bir takım ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde dağıtım olacak. Ama biz neden bu haldeyiz diye sakın üzülmeyin. Sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir. Mükafatını mutlaka alacaksınız\" dedi. Konuşmaların ardından 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayram paketi hediyesi dağıtıldı. Daha sonra pasta kesen çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

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