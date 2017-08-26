T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sivas'ta validen sürücülere baklava ikramlı hız uyarısı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentte güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti

26 Ağustos 2017 20:05

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentte güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti. Durdurulan sürücülere baklava ikram eden Vali Gül, hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Sivas Valisi Davut Gül, il girişlerinde bulunan güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti. Burada görev yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelen Gül, görevlerinde başarılar dileyerek şimdiden bayramlarını kutladı. Vali Gül ayrıca bayram tatili için yola çıkan ve kontrol noktalarında durdurulan sürücü ve yolculara da sürpriz yaptı. Vali Gül sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Gül, kazaların genellikle dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ifade ettiği sürücülere, \"Gideceğiniz yere gerekirse bir saat geç gidin ama kesinlikle aşırı hız yapmayın ve kurallara uyun\" dedi. Gül, ayrıca sürücü ve araçtaki yolculara baklava ikramında bulundu. Denetleme noktalarında Vali Gül\'ü karşılarında gören sürücüler ise şaşkınlık yaşayarak ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCISİVAS DHA SİVAS Valisi Davut Gül Kurban BayramıDurdurulanVali GülYaklaşan Kurban BayramıSivas Valisi Davut GülBuradaGülDenetleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24