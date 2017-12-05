(Görüntülü Haber) Sivas'ta STK'lardan 'Kadın Hakları Günü' açıklaması

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla, CHP Sivas Merkez İlçe Basın Sözcüsü Nilgün Korkmaz, Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Selma Kuşkuş, ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sivas Şube Başkanı Şükran Küçet basın toplantısı düzenledi. CHP Merkez İlçe Başkanlığı Basın Sözcüsü Nilgün Korkmaz parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet devrimiyle söz hakkı olmayan kadınlara geniş haklar tanındığını söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu: \"1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasayla önce kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı, sonrasında muhtar olma hakkı ve 5 Aralık 1934\'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. O tarihlerde en medeni sayılan ülkelerde bile henüz kadınlara bu haklar tanınmamışken Ulu Önderimizin geniş ufku ve kadınlara verdiği önem burada son derece aşikardır. Nüfus sayımında bile sayılmayan kadın, yok sayılan bir konumdan en ileri seviyeye taşınmış. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok ülkeden daha önce elde ettiğimiz seçme seçilme hakkıyla siyasal alanda etkinliğimizi artırarak daha güçlü ve aydınlık yarınlar için öncü olmaya devam etmeliyiz.\" Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Selma Kuşkuş ise dernek binasında düzenlediği toplantıda kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk\'ü sevgi ve minnetle andıklarını belirtti. Cumhuriyet devriminin özünde bir kadın devrimi olduğunu olduğunu aktaran Kuşkuş, \"Atatürk, Türk kadınına siyasal haklarını verirken kadını ve erkeğiyle eşit çağdaş ve gerçekten demokratik bir ülke hedeflemişti. Türk kadını olarak artık şunu çok iyi biliyoruz ki haklara sahip olmak yeterli değildir, önemli olan o hakları kullanabilmektir.\" dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sivas Şube Başkanı Şükran Küçet ise, şube binasında \"Çıkarılan bu yasayla kadınlarımızın asırlardır yok sayılmaları, ezilmeleri, horlanmalarına, son verilmiştir.\" diye konuştu.