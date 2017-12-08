(Görüntülü Haber) Sivas'ta 'Kudüs' yürüyüşü

Hüsnü Ümit AVCI-Bülent TATLI SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki olarak yürüyüş düzenlendi. AK Parti İl Başkanlığı, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Kale Cami\'sinde kılınan cuma namazının ardından yürüyüş düzenlendi. İnönü Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüş kent meydanında sona erdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte \'Kudüs bizimdir bizim kalacak\', Katil İsrail, işbirlikçi Amerika\', \'Siyonist İsrail Filistin\'den defol\' sloganları attı. Yürüyüşe AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Mehmet Habip Soluk, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Efe Zileli, İnsanlık tarihinin en kanlı en dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirecek kanlı çıkarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve bu duruma itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak buradayız. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Özgürlük Kudüs\'ün hakkıdır. dedi. AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ise, ABD Başkanı Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasında husumeti artırmaktan başka bir sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından Kur\'an-ı Kerim okunarak Filistin için dua edildi. SUŞEHRİ\'NDE YÜRÜYÜŞ ABD\'nin Kudüs kararı Suşehri ilçesinde de Cuma namazı çıkışında yürüyüş yapılarak protesto edildi. İlçedeki Sivil Toplum Kuruluşu örgütleri tarafından düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Sivas Caddesi üzerinde toplanan grup Balhatun Merkez Camisi önüne kadar slogan atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Türkiye Gençlik Vakfı Suşehri Temsilcisi Adem Şahin tarafından yapılan basın açıklaması yapıldı. Şahin, Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın,İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa zamanda dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak,kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. dedi. Protesto gösterileri İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan dua ile son buldu.