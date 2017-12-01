(Görüntülü Haber) Sivas'ta kısa dönem erler yemin etti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS İl Jandarma Komutanlığı\'nda 3 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 369\'uncu kısa dönem 49 er için yemin töreni düzenlendi. 5\'inci Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığı Sinema Salonu\'nda düzenlenen yemin törenine Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon ve 5\'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Tuncer Çoban, Belediye Başkan Vekili Mehmet Muaz Uzun, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 3 haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 49 er yemin etti. Daha sonra Vali Davut Gül ile 5\'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan tarafından birliğe ilk katılan İlkin Yalçıntaş ve atış ile sporda başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Tuncer Çoban yemin eden askerlere seslenerek, \"Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde, anne baba ve yakınlarınız ile aziz şehitlerimizin ruhları şahitliğinde, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize şerefiniz ve namusunuz adına ant içtiniz. Bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün ve emirlere mutlak itaatin ifadesi ve kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir\" dedi. Jandarma Marşı\'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Tören sonrası askerler aileleriyle hasret giderdi.