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(Görüntülü Haber) Sivas'ta kar yağışıyla 420 köy yolu kapandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü

25 Ocak 2018 16:28

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Paşabahçe mesire alanında bulunan şelale ve dere, soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu. Kentte 420 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Sivas\'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkili oluyor. Kent sokakları beyaza bürünürken, Sivas Belediyesi ekipleri, kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışması yaptı. Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanında ise kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceyi bulduğu kentte, mesire alanı içindeki şelale, kısmen buz tuttu. Ayrıca mesire alanının ortasından geçen dere de dondu. Mesire alanında bulunan ördek, kaz, kuğu gibi kanatlı hayvanlar ile tavşanlara bakan belediye görevlisi Mehmet Güveç (42), hayvanları soğuk havaya rağmen elleriyle besledi.

Öte yandan hava koşulları nedeniyle il genelinde kapanan köy yolu sayısı, 420 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 22, ilçelerden Akıncılar\'da 5, Divriği\'de 60, Doğanşar\'da 26, Gemerek\'te 22, Gürün\'de 55, Hafik\'te 22, İmranlı\'da 34, Kangal\'da 50, Suşehri\'de 21, Şarkışla\'da 43, Yıldızeli\'de 28 ve Zara\'da 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler, çalışmalarını artırdı.

Kar yağışının kentte, gün boyu, aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

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