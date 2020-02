(Görüntülü Haber) Sivas'ta CHP'li kadınlardan çocuk istismarı tepkisi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas Merkez İlçe Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. CHP Sivas Merkez İlçe Kadın Kolları üyesi yaklaşık 50 kişi, çocuk istismarlarına tepki göstermek için kent meydanında basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Aslan, her gün yeni bir çocuk istismarı haberinin çıktığını ifade ederek şöyle dedi: \"Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. İktidarın başkanı bugün çıkmış \'Çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir\' diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı her zaman ki gibi söylediği başka, yaptığı başka olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır: Cezaları artırmak ve istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimiz iken, onları korumak hepimizin göreviyken, susmak ve buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz bu suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için taleplerimizin yasal takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.\" Konuşmanın ardından grup alkışlarla çocuk istismarına tepki gösterdikten sonra dağıldı.