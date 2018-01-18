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(Görüntülü Haber) Sivas'ta bir otobüste 137 kaçak göçmen yakalandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gölova ilçesinde, bir otobüste yapılan aramada 137 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

18 Ocak 2018 20:54

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Gölova ilçesinde, bir otobüste yapılan aramada 137 yabancı uyruklu kaçak yakalandı.

Gölova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas- Erzincan karayolunun Gölova ilçesi girişinde A.C.Ş. yönetimindeki bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 107 Afganistan, 23 Pakistan, 4 Bangladeş ve 3 Eritre uyruklu 137 kişinin olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri daha önce de göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkası bulunan otobüs sürücüsünü gözaltına alırken, araca el koydu. Kaçakların  işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

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