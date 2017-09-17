(Görüntülü Haber) Sivas'ta Alperen Ocakları'ndan 'Barzani' tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Irak\'ın Kerkük kentinde yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna, düzenledikleri yürüyüşle tepki gösterdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani\'nin 25 Eylül\'de yapılacağı açıklanan referandum kararını protesto için Sivas\'ta Alperen Ocakları İl Başkanlığı yürüyüş düzenledi. Alperen Ocakları il binası önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup Atatürk Caddesi üzerinden kent meydanına kadar yürüdü. Burada grup \'Kerkük Türk\'tür Türk kalacak\', \'Barzani şaşırma sabrımızı taşırma\', \'Ordu Kerkük\'e Alperenler cepheye\' gibi çeşitli sloganlar attı. Burada grup adına basın bildisini okuyan Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Şehrettin Çatalca, şöyle dedi: \"Önümüzdeki günler Irak\'ta yapılacağını söyledikleri referandumla kendilerine devlet kurma hayali olanlara birkaç hatırlatma yapmak gerekmektedir. 1926\'da yapılan Ankara Antlaşması gereği Irak- Türkiye sınırı kesin bir şekilde belirlenmiştir. Bu sınırlar içerisinde Kerkük- Talafer- Musul, Irak\'ın üniter yapısına bırakılmıştır. Bu anlaşmada yapının değişmemesi gerektiği kesin olarak belirtilmiştir. Ancak bugün Irak\'ta Ankara antlaşmasında belirtilen kesin yapı kalmadığından, yine değiştirilmek istendiğinden dolayı bizim Misak-ı Milli sınırlarımız ve antlaşmalarımız geçerli olacaktır. Orada Barzani denen adam Kerkük için hala uslupsuz ve hadsizce konuşuyor. Barzani denen emperyalist köpeğe yüce Türk milleti ve devletini haddini bildirmelidir. Kerkük Türkmenlerine maddi ve manevi her türlü destek sağlanmalıdır. Yaşanan olaylar yine göstermiştir ki Türk\'ün Türk\'ten başka dostu yoktur.\"