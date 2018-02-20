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(Görüntülü Haber) Sivas'ta Afganistan uyruklu 20 kaçak yakalandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 20 kaçak, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

20 Şubat 2018 19:54

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 20 kaçak, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Tokat D-100 karayolu Gölova ilçesi Boğazköy mülki sınırları içerisinde sabah saatlerinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 20 kaçak yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 1 kişi gözaltına alındı. 

Kaçakların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği açıklandı. Olayda kullanılan minibüse el konulurken, sürücüsü ve sahibine toplam 3 bin 68 lira idari para cezası uygulandı.

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