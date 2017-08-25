(Görüntülü Haber) Sivas'ta acemi erler yemin etti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı\'nda üç haftalık temel askerlik eğitimini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti. Erlerin tören sonrası aileleri ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Sivas 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı\'nda acemi eğitimi gören 1997-3 tertip 1\'inci Kademe 2 bin 372 er, 23\'üncü Dönem 85 sözleşmeli er ve 368\'inci kısa dönem 16 er için General Şükrü Kanatlı Kışlası\'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Vekili Sezgin Üçüncü, Garnizon ve 5\'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, bazı il protokol üyeleri ile yemin eden acemi erlerin aileleri katıldı. 3 haftalık temel eğitimden geçen acemi erlerin ve ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından erler gruplar halinde yemin etti. Program da birliğe ilk katılan piyade er Yusuf İzoğlu yaş kütüğüne plaket çaktı. Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi. Törende ayrıca Sivas\'ta askerlik yapan erlerin baba ve dedelerine katılım belgesi verildi. Törende çocuklarını askeri üniforma ile gören ailelerin heyecanlı olduğu görüldü. Aileler çocuklarının yemin törenini cep telefonları ile görüntüledi. Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan yemin eden askerlerin ulusun güvenliğine layık olacağına inandığını söyledi. Tuğgeneral Erbakan erlere seslenerek, \"Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri\'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum\" dedi. Tören yürüyüş ile sona erdi. Tören sonrası askerlerin aileleri ile buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Askerler anne, baba ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.