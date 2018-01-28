(Görüntülü Haber) Sivas'ta 3 katlı metruk evde yangın

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, 3 katlı metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, sabah saatlerinde, Kaleardı Mahallesi\'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 3 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.