T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sivas'ta 3 katlı metruk evde yangın

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 3 katlı metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

28 Ocak 2018 18:19

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, 3 katlı metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yangın, sabah saatlerinde, Kaleardı Mahallesi\'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 3 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCISİVAS DHASİVASKaleardı MahallesiUzunDumanlarıSivas Belediyesi itfaiyePolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24