(Görüntülü Haber) Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle \'Hayatı Paylaşmak için Engel Yok\' adlı programı düzenlendi. Üniversite öğrencileri ise engelli empati parkuru oluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi\'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde kentte faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli bireylerin hazırladığı programa Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Programa katılan doğuştan bedensel engelli 72 yaşındaki emekli öğretmen Şükriye Atsin\'in saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı\'nın okunduğu sırada tekerlekli sandalyesinden ayağa kalkması dikkati çekti. Programda katılımcılara il protokolünün katkısıyla hazırlanan \'İşaret dili ile toplumsal mesaj\' adlı video izletildi. Daha sonra rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli bireyler aktivite ve müzikal gösteri yaptı. Program sonunda ise engelli vatandaşlara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN EMPATİ PARKURU Kentte bir başka etkinlik ise kent meydanında yapıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri tarafından sağlıklı bireylerin, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlaması amacıyla engelli empati parkuru oluşturuldu. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde kurulan engelli empati parkurunda engeli olmayan vatandaşlar, ilk parkurda tekerlekli sandalyeye bindirildi. Önüne tahta ve taş gibi engeller konulan tekerlekli sandalyedeki vatandaşların oldukça zorlandığı görüldü. İkinci parkurda ise gözleri bandajla kapatılan vatandaşların önüne insan, yol çalışması ve taş gibi engeller konuldu. Zaman zaman gönüllülerin yardımcı olduğu parkurdaki vatandaşlar destek almadıkları zamanda zor anlar yaşadı. Parkurun son bölümünde ise vatandaşlar koltuk değneğiyle merdivenleri çıkarak engellilerin yaşadığı zorlukları yaşadı. Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Temsilcisi Furkan Yıldız, düzenlenen etkinlik hakkında yaptığı açıklamada,engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla engelli empati parkuru kurduklarını söyledi. Bu parkurda engelli insanların yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, \"Parkura katılan vatandaşlar zorlandıklarını ve engellileri daha iyi anladıklarını söylüyorlar\" dedi.