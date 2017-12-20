(Görüntülü Haber) Sivas'ta 2 günlük bebek sokağa terk edildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta dün gece sokağa terk edilmiş halde bulunan 2 günlük kız bebek, hastanede tedaviye alındı. Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi 9. Sokak\'ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, sokak üzerinde, yabancı uyruklu bir aileye ait müstakil evin girişinde battaniye ve beze sarılı bebeği fark etti. Bebeğin yanına giden mahalle sakinleri, çevrede kimseyi göremeyince, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, soğuktan üşüyen ve yağmur nedeniyle ıslanan kız bebeği ilk müdahaleyi yaptı. Bebek, daha sonra ambulansla Sivas Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedaviye alındı. Ünite sorumlusu Uzman Doktor Musa Silahlı, tedavisi süren bebeğin durumunun iyiye gittiğini belirterek, şöyle dedi: \"Bebek hastanemize 112 ekipleri tarafından, sokakta bulunarak gece getirildi. Bebek hastanemize geldiğinde ıslaktı ve üşümüştü. Gerekli ısıtma işlemlerinden sonra hayati bulguları değerlendirildi. Gerekli kan örnekleri alındı. Göbeği iple bağlandığı için tetanos enfeksiyonundan korunması amacıyla çeşitli müdahaleler yapıldı. Göbek kordonu temizlendi ve gerekli tedavileri için kan örnekleri alındı. Şu an bebeğimizin durumu iyi. Ünitemizde yaklaşık 12\'nci saatinde. Hayati bulguları normal. Herhangi problemi yok. Sağlık açısında şu anda önemli bir problem beklemiyoruz. Ağırlığı yaklaşık 3 kilo 250 gram. Gününde doğmuş gibi gözüküyor. Ekstra bir sorunu yoktur. Gayet sağlıklı.\" Polis, bebeği sokağa terk edenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.