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(Görüntülü Haber) Sivas'ta 12 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi'nce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek için kent sakinlerine 12 bin Türk bayrağı dağıtıldı

22 Ocak 2018 16:00

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi\'nce, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek için kent sakinlerine 12 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek ve milli duyguları yaşatmak için esnafa ve kent sakinlerine Türk bayrağı dağıttı. Atatürk Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Aydın, dağıtılan bayrakların iş yerlerine asılmasına da yardım etti. Kent meydanında da bayrak dağıtımı yapan Aydın, şehri Türk bayraklarıyla donatacaklarını dile getirdi. Başkan Aydın, \"Ordumuz, Afrin\'de yoğun, amansız bir mücadele içine girdi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki millet olarak Türk\'üyle Kürt\'üyle Laz\'ıyla Çerkez\'iyle Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunan vatandaşlar olarak kenetlenmiş durumdayız. Biz de Sivas halkını bu anlamda daha sürece katkı sunmak için davet ettik. Kendilerine bayraklar dağıtıyoruz. Dükkanlarımızı, balkonlarımızı, camlarımızı Türk bayraklarıyla donatıyoruz. Ayrıca şehrin caddelerini Türk bayraklarıyla donatıyoruz. Vatandaşlarımız, bu sürecin belki fiili olarak içinde olmayabilir; ama hepsinin dualarının o kahramanlarımızla olduğunu biliyoruz. Rabb\'im onlara güç ve kuvvet versin. Ülkemizin birlik- bütünlüğünü bozmasın. Bu, Türkiye\'nin bütünlüğü için ülkemizin geleceği için milli bir mücadeledir. Bu mücadelede yediden yetmişe hepimiz içindeyiz. Kimimiz cephede kimimiz de dualarımızla onlarla beraberiz. Türkiye, bu bütünlüğü ve birlikteliği ortaya koyduğu sürece hiçbir güç, bizi alt edemeyecektir. Biz, bunu millet olarak tarihte gösterdik. Bugün de göstereceğiz. Ben, bu milletin bir parçası olmaktan onu ve gurur duyuyorum\" dedi. Sivas\'ta, ilk etapta 12 bin Türk bayrağı dağıtılırken, bu sayının daha da artacağı belirtildi.

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