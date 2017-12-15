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(Görüntülü Haber) Sivasspor lige döndü

Samet Aybaba: "Başakşehir maçındaki çoşkuyu bütün maçlarda bekliyoruz" İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) Geçtiğimiz hafta sahasında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek, hem rakibini liderlikten eden hem de 3 maçlık mağlubiyet serisine son vere

15 Aralık 2017 13:35

Samet Aybaba: \"Başakşehir maçındaki çoşkuyu bütün maçlarda bekliyoruz\" İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) Geçtiğimiz hafta sahasında lider Medipol Başakşehir\'i 1-0 mağlup ederek, hem rakibini liderlikten eden hem de 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Sivasspor\'da teknik direktör Samet Aybaba, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor maçının önemine dikkat çekti. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir maçında alınan galibiyetin takımda büyük moral oluşturduğunu vurgulayarak \"Bu coşku ile bu hafta da kazanmak istiyoruz\" dedi. Hafta ortasında ligde daha az forma şansı bulan isimlerle çıktığı Bucaspor deplasmanında 1-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası\'na veda etti. Kırmızı-Beyazlı ekip tamamiyle lige konsantre oldu. \"AYNI ÇOŞKUYU BÜTÜN MAÇLARDA BEKLİYORUZ\" Aytemiz Alanyaspor\'da takımdaki eksik isimlerin takıma döneceğine de dikkat çeken ve futbolcularını uyaran Aybaba, \"Rakibimiz 2-3 haftadır eksik oyuncuyla oynuyordu. Bir çok oyuncuları eksik ve cezalıydı. Bizim maçla beraber bazı oyuncuları dönmüş olacak. Bizde son haftanın vermiş olduğu müthiş bir moral var. Oyuncularımız söylediğimiz her şeyi mükemmel yaptılar. Çok coşkulu ve istekliydiler. Aynı yansımayı bütün maçlarda onlardan tekrar bekliyoruz. Bu coşkuyu, isteği, birlikte hareket etmeyi düşünüp tekrar kazanmak istiyoruz\" diye konuştu.

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