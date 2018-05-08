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(Görüntülü Haber) Sivas'a şehit ateşi düştü

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in (25), Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştüğü haberi, memleketi Sivas' ate

08 Mayıs 2018 20:06

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker\'in (25), Irak\'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştüğü haberi, memleketi Sivas\' ateş düşürdü. Şehit Komando Uzman Çavuş Peker\'in acı haberi, Sivas kent merkezinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Yüceyurt Mahallesi\'nde bulunan evine sağlık ekibi eşliğinde giden askeri personel, 1 yıl önce evlendiği eşi Özge Kılıç Peker\'e şehadet haberini verdi. Ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Daha sonra, şehidin annesi Meral ve babası Ahmedi Duran Peker\'in 4 Eylül Mahallesi 9\'uncu Sokak\'taki evine giden askeri personel, acı haberi onlara da verdi. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker de ambulansla babaevine götürüldü. Şehit Furkan Peker\'in, 6 Mayıs\'ta Irak topraklarından çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Uzman Çavuş Peker\'in cenazesinin yarın kente getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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