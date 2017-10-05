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(Görüntülü Haber) Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 5 asker tutuklandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 askerden 5'i tutuklandı

05 Ekim 2017 22:34

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 askerden 5\'i tutuklandı. Operasyonda toplam tutuklu sayısı 18\'e yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli rütbelerde 36 asker ve 1 polis gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 astsubay tutuklanırken, 2 üsteğmen ile 1 astsubay adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan 13 şüpheliyle birlikte toplam tutuklu sayısı 18\'e yükseldi. Gözaltında bulunan 4 asker ve 1 polisin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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