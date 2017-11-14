(Görüntülü Haber) Şişli'yi felç eden intihar girişimi

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi\'nden bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. İntihar girişimi nedeniyle Halaskargazi Caddesi\'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bina önünde toplanan onlarca kişi cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalışıyor. Polislerin intihar girişiminde bulunan kişiyi indirmek için 1,5 saattir ikna etmeye çalışıyor.