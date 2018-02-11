(Görüntülü Haber) Şişli'nin ilk belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Özgür EREN/İSTANBUL (DHA) 1984 yılında Şişli\'nin ilk belediye başkanı seçilen eski milletvekili Mehmet Emin Sungur son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Emin Sungur (82) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sungur\'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Şişli Camii\'ne getirildi. Sungur\'un cenazesi törenine eşi Dilek Sungur, oğlu Kemal ve kızı Neslişah Ayşe Sungur, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, dostları, arkadaşları katıldı. Sungur\'un cenazesi Şişli Cami\'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.