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(Görüntülü Haber) Şişli'de üstüne demir düşen işçi yaralandı

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'DE bir otel inşaatında meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı

05 Mayıs 2018 17:37

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ\'DE bir otel inşaatında meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı. Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir otel inşaatında üstüne demir düşen 1 işçi yaralandı. İnşaat yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahalede bulundu. Diğer çalışanların yardımıyla ambulansa taşınan yaralı, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen işçi tedavi altına alındı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

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