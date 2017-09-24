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(Görüntülü Haber) Şişli Ve Fatih'te Elektronik Sigara Operasyonu: 9 Gözaltı

Haber: Çağatay KENARLI /  Kamera: İstanbul DHA  İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-18 Eylül tarihleri arasında Fatih ve Şişli'de elektronik sigara operasyonu düzenledi

24 Eylül 2017 21:02

Haber: Çağatay KENARLI /  Kamera: İstanbul DHA 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-18 Eylül tarihleri arasında Fatih ve Şişli\'de elektronik sigara operasyonu düzenledi. 12 adreste yapılan eşzamanlı baskınlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 10 elektronik sigara, 7 bin 340 elektronik sigara likidi, bin 376 elektronik sigara atomizeri, 49 elektronik sigara pili, 3 elektronik sigara filtresi ve 150 elektronik sigara başlığı ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 9 şüpheliye \'5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\' kapsamında işlem başlatarak para cezası verdi. Yapılan operasyon polis kameraları tarafından da görüntülendi. 

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