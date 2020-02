(Görüntülü Haber) Şişli Belediyesi'nden çocuk istismarını önleme çalışmaları

İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ Belediyesi, “Çocuk Anlatır, Sen Dinle. İstismarı Önle!” projesi kapsamında ailelerden öğretmenlere, sağlık personelinden zabıtaya çok geniş bir kesim hem çocukların bedensel haklarına saygı duyma, hem de cinsel istismara uğrayan çocukları anlama, dinleme ve cinsel istismar vakalarına müdahale etme gibi konularda eğitim veriyor. Şişli Belediyesi bu kampanyayla toplumun her kesiminden kişiye ulaşarak çocuklara yönelik cinsel istismara karşı insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Çocuklar için düzenlenecek eğitimlerde de çocukların bedensel haklarıyla yardım isteyebilecekleri mekanizmaları öğrenmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda, yaş gruplarına uygun olarak gündüz bakım evlerindeki çocuklara ‘Kiko ve El’ kitabı uygulamaları yapılarak iyi dokunuş-kötü dokunuş konusu anlatılıyor. Şişli Belediyesi Paşa Mahallesi Çocuk Gündüz Bakımevi’ne konuk olarak çocuklara uygulanan eğitimi yerinde gördük ve sorularımızı yönelttik. “ÇOCUK ANLATIR SEN DİNLE, İSTİSMARI ÖNLE” Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Kotan, kreşlerde çocuklara verdikleri istismar konusundaki bilinçlendirme eğitimini anlatarak Şişli Belediyesi’nin çalışmalarına vurgu yaptı. Kotan, “Belediyemiz ait 7 adet çocuk bakım gündüz evimiz bulunmakta, burada düşük ücretli veya ücretsiz eğitimler vermekteyiz. Cinsel şiddetle mücadele derneğiyle işbirliğiyle, Belediye Başkanımız Hayri İnönü’nün önderliğinde bir proje başlattık bu projenin adı ‘Çocuk Anlatır Sen Dinle, İstismarı Önle’ Proje kapsamında bütün çalışanlarımıza, eğitmenlerimize, ailelerimize bütüncül bir eğitim vermeyi hedefliyoruz ve çalışmaların örnek olarak alınmasını bekliyoruz. Veli eğitim çalışmalarımız planlandı ve başlamak üzere. Bu proje kapsamında broşürlerimiz ve Türkiye Belediyeler birliğinin tüm yerel yönetimlere ücretsiz olarak verdiği Kiko ve El kitabımız var” açıklamalarını yaptı. “ÇOCUKLARINIZI MUTLAKA DİNLEYİN, ÇOCUK BİR YOLLA ANLATIR” Şişli Belediyesi’nin eğitmenlerinden aynı zamanda anne adayı Gülçin Soyok bu projeye tüm eğitmenlerin ve ailelerin tam destek vermesi gerektiğini belirterek , “Küçükken bizlere öp amcanı, dayını derlerdi. Aslında bugün bunun ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz. Ben kendi çocuğumu, aynı zamanda bir eğitmen olarak bu şekilde eğitmek istemiyorum. Çocuk istismarı konusunda çok fazla kızıyorum. Velilerden ricam çocuklarını dinlesinler, çocuk mutlaka bir yolla anlatır” dedi. “ÇOCUĞUN OLDUĞU HER YERDE İSTİSMAR OLABİLİR “ Şişli Belediyesi çocuk doktorlarından Özlem Eroğlu Kayacık ise bilimsel açıdan çocuk istismarı konusunda gösterdikleri duyarlılığı şu sözlerle dile getirdi: “Çocuklarda bir problem yok önce ebeveynleri eğitmemiz gerekiyor. Bunun için biz belediye olarak bir çalışma başlattık. Bununla ilgili okullarda ve kreşlerde toplantılar yapıyoruz. Aslında istismarın sadece cinsel istismar olmadığını , çocuğun olduğu her yede istismarın olabileceğini vurguluyoruz. Biz polikliniklerde bile doktor olarak bu istismara yol açıyoruz. Neler yapıyoruz, çocukla yoğun çalışmanın da etkisiyle göz teması kurmuyoruz. Çocuğa baskı uygulayarak çocuğun muayenesini yapmaya çalışıyoruz. Biz şu anda bunu kırmaya çalışıyoruz, ilk önce çocukla bir göz teması kurup çocuğun adını söyleyip, empati kurup onunla diyaloğa geçtikten sonra anneyle görüşüyoruz. Çocuk zaten o arada biraz rahatlıyor. Bu şekilde ilerlemeye çalışıp poliklinikte bile istismarı önlemeye çalışıyoruz” 16 BİN 877 ÇOCUK MAĞDUR OLDU Bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar her yaş ve cinsiyette çocuk istismara maruz kalabilirken, en sık 6-10 yaş arasında görülüyor. Adalet Bakanlığı\'nın 2014 verilerine göre adli tıp kurumuna her ay 650 çocuk cinsel istismarı vakası gönderiliyor. TÜİK verileri ise 2015 yılında 12 bin 689 ve 2016 yılında 16 bin 877 çocuğun cinsel suçlardan mağdur olduğunu gösteriyor.