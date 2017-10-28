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(Görüntülü Haber) Sis farı hırsızları kamerada

- 20 saniye içinde farları söküp çaldılar   Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Kamera: İstanbul DHA Beylikdüzü'nde iki hırsız park halinde bulunan otomobilin sis farlarını çaldı

28 Ekim 2017 13:09

- 20 saniye içinde farları söküp çaldılar


 

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Kamera: İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde iki hırsız park halinde bulunan otomobilin sis farlarını çaldı. 20 saniye içinde gerçekleşen olayı güvenlik kameraları kaydetti.

Olay, Yakuplu Mahallesi\'nde meydana geldi. Enver Akyüz, saat 23.15 sıralarında aracını evinin açık otoparkına park etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 23.52\'de siyah bir otomobille gelen hırsızlardan biri, 20 saniye içinde park halinde bulunan Akyüz\'ün aracının sis farlarını çaldı. Şüpheliler geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Sabah kalktığında aracının sis farlarının yerinde olmadığını fark eden Enver Akyüz durumu polise bildirdi. Polis sis farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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