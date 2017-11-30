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(Görüntülü Haber) Şirvan'da bir evde göçük: 3 ölü, 5 yaralı (Arşiv-2)

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/ŞİRVAN(Siirt), (DHA)- SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde bu sabaha karşı aşırı yağış nedeniyle, Cemal Coşkun'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi

30 Kasım 2017 12:38

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/ŞİRVAN(Siirt), (DHA)- SİİRT\'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde bu sabaha karşı aşırı yağış nedeniyle, Cemal Coşkun\'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişilik aileden baba Cemal Coşkun ile 2 oğlu öldü, anne ve 4 çocuğu köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.







Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde saat 02.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle Cemal Coşkun\'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişinin bulunduğu evde 40 yaşındaki Cemal Coşkun, çocukları 5 yaşındaki Ömer ve 15 yaşındaki Yusuf Coşkun olay yerinde öldü, eşi ve 4 çocuğu olmak köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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