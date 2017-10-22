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(Görüntülü Haber) Sırtı dönük mağaza sahibinin cep telefonunu böyle çaldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te bir alışveriş merkezindeki gömlek tasarım mağazasına giren kimliği belirsiz kişinin, iş yeri sahibinin sırtı dönük olduğu sırada, masada duran cep telefonunu çalma anı, güvenlik kameralarına yansıdı

22 Ekim 2017 20:22

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te bir alışveriş merkezindeki gömlek tasarım mağazasına giren kimliği belirsiz kişinin, iş yeri sahibinin sırtı dönük olduğu sırada, masada duran cep telefonunu çalma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Sarıgüllük Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki Mahmut Güzel\'e ait gömlek tasarım mağazasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, girdiği mağazanın sahibi Güzel, kahve almak için soyunma kabinine girdiği sırada, masada duran cep telefonunu alarak, iş yerinden ayrıldı. Güzel, bir süre sonra telefonunun yerinde olmadığını fark edince, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Görüntülerde, Güzel\'in sırtını dönmesiyle masadaki cep telefonunu alan hırsızın, iş yerinden ayrıldığı anlar görüldü.

Cep telefonunu çalan kişinin yakalanmasını isteyen mağaza sahibi Güzel, \"Kahve almak için sırtımı döndüğüm sırada, 1 dakika içerisinde arkamı döndüğümde, telefon yoktu. Hemen aradım; ancak telefona ulaşılamıyordu\" dedi.

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