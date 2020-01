(Görüntülü Haber) Siroz hastası babasına karaciğerini veren uzman çavuşa hastane 'iş göremez' raporu verdi

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - UZMAN Çavuş Müslüm Mızrak\'tan yıllardır siroz olan babasına, karaciğerin nakli yapıldı. Hastanenin \'TSK\'da iş göremez\' raporu verdiği uzman çavuşun hayalleri yıkılırken baba Mustafa Mızrak \"Çocuğum olmasaydı ben hayatta değildim.Ama şimdi ne yapacağım\" dedi. MHP\'Lİ YÖNTER GÜNDEME GETİRDİ MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Meclis\'te düzenlediği basın toplantasında uzman çavuşların meslekte yaşadığı sorunları gündeme getirerek İzmir\'de uzman çavuş olarak görev yapan 23 yaşındaki Müslüm Mızrak\'ın durumunu anlattı. İzzet Ulvi Yönter, Mızrak\'ın babasına karaciğerini verdiği için hastaneden \'iş göremez\' raporu verildiğini kaydederek şunları söyledi: \"Bir mesaj aldım, bu mesajda Müslüm Mızrak isimli uzman çavuş karaciğer hastası babasına uyumlu olduğu için bir parçasını veriyor. Ve daha sonra hakstanenin genel cerrahi bölümü Müslüs Mızrak\'a \'TSK\'da iş göremez\' raporu veriyor. Bir yanda babasının hastalığı diğer yanda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görev. Ben olsam ben de ciğerimi babama veririm. Ciğerini verdiği için bu kardeşimiz uzman çavuşluktan atılmak üzere. Bir defa bu insani değil, vicdani değil. Bu kardeşimizin çığlığının duyulmasını , bu durumun düzeltilmesini istiyorum. Müslüm Mızrak ciğerini verdi, canını vermeye de hazır. Bunun duyulmasını düzeltilmesini istirham ediyorum. Bu kardeşimizin mağduriyetinin şikayetinin karşılanmasını istiyorum. Ne ciğeri, can veriyor kardeşlerimiz. Can ciğer veren insana karşılık olarak iş göremezlik raporu verilmez.\" \"OĞLUM HEP ASKER OLMAK İSTİYORDU\" Öte yandan Müslüm Mızrak\'ın Şanlıurfa\'da yaşayan ve 25 yıldır siroz hastası olan babası Mustafa Mızrak(49), oğlunun hep asker olmak istediğini, şimdiyse hayallerinin yıkıldığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Mustafa Mızrak şöyle konuştu: \" Oğlum 2 yıldır Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı\'nda uzman çavuş olarak görev yapıyor. Uzun zamandır karaciğer hastalığım var. karaciğer nakli olmam gerektiği söylendi. Nakil için 6 çocuğumdan oğlum müslüm\'ün karaciğeği uyumlu çıktı. Geçtiğimiz 4 Nisan\'da Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde karaciğer nakli yapıldı. Müslüm 80 gün raporlu kadıktan sonra görevine devam etti. Geçen gün sözleşmesini yenilemek için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidiyor. Ancak orada \'TSK\'da iş göremez\' raporu veriliyor. Müslüm\'ün sözleşmesi feshedilecek. Biz fakir bir aileyiz. Oğlum bir iş kapısı bulmuş ve sevdiği işi yapıyor. Vatanına, milletine bağlı, bayrağını seven bir genç. Çocuğum olmasaydı ben hayatta değildim. Devlet her yerde öncülük yapıyor \'organ bağışı yapın\' diyor. Müslüm bana durumunu anlatınca çok üzüldüm. Devlet büyüklerinden oğlumun görevine son verilmemesi, sözleşmesinin feshedilmemesi için yardım istiyorum. Askeriyede geri hizmet vardır. Geri hizmete de verebilirler.\"