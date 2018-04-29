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(Görüntülü Haber) Şırnak'ta üs bölgesine PKK saldırısı: 1 asker şehit

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu

29 Nisan 2018 22:39

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, \"29 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Uludere Kurt Dağı Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz\" denildi.

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