(Görüntülü Haber) ŞIRNAK'TA GÖREV YAPAN KOMANDOLAR AFRİN'E UĞURLANDI

Haber-Kamera Mehmet Selim YALÇINSİLOPİ (Şırnak)DHATÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlendiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Şırnak\'ta görev yapan komandolar düzenlenen törenle, yapılan dualarla uğurlandı. 20 Ocak\'ta PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na Şırnak\'tan komando takviyesi yapıldı. Şırnak Akçay 6\'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı\'na bağlı yaklaşık 300 komando için Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda uğurlama törenin düzenlendi. Törene Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Cizre İlçe Müftü Vekili Tahir Küliken katıldı. Tümgeneral Tarakçı\'nın askerleri selamlanması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile devam etti. Burada bir konuşma yapan Tümgeneral Tarakçı, vatan savunmasının kutsal bir görev olduğunu hatırlatarak, Kahraman evlatlarım. Bu kutlu yolda, bu azimli yolda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden düşman unsurlara karşı atılan bu adımda sizler de bölgemizden görev almış durumdasınız. Mutlu ve bahtiyar olun. Bu herkese nasip olmaz. Ailelerinize, büyüklerinize, sevdiklerinize bizden selam iletin. Allah\'ın izni ile tek bir yumruk olarak gideceksiniz, tek bir yumruk olarak geri geleceksiniz. Hiç kimseyi kayıp vermeden bu vatanın ve bu milletin bölünmez bütünlüğü için hizmet edecek, gerekirse göğsünüzü siper edecek bu toprakları elde etmenin bu topraklara müdahale etmenin bu topraklarda at koşturmanın ne demek olduğunu bütün düşman alemine göstereceksin. Sizler bizim öncülerimizsiniz. Müteakiben sizin arkanızdan bizlerde geleceğiz ve oralarda görev yapmayı Allah inşallah bize nasip edecek. Bu milletin dirliğini, birliğini ve beraberliğini bozmaya niyet eden her türlü elin nasıl kırıldığını bütün dünya görecektir dedi. Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da burada yaptığı konuşmada, komandoların Şırnak bölgesinde terörle mücadele başarılı bir görev ifa ettiklerini belirterek, Şerefli bir görevi icra ediyordunuz burada. Önemli bir görevi icra ediyordunuz. Ama şuanda çok daha önemli bir göreve seçildiniz. Allah\'ım sizleri korusun, bu yolda muzaffer kılsın. Bu görev devletimiz için milletimiz için, ezanı susturmamak için, bayrağımızı indirmemek için yapılan bir mücadeledir. İnşallah bu mücadelede hep beraber başarılı olacağız. Allah\'ım sizlere güç, kuvvet versin, var olun, sağ olun, her zaman başarılı olun diye konuştu. Yapılan konuşmalardan sonra, sınır ötesinde göreve gidecek askerler, hep bir ağızdan komando marşını okudu. Komandoların gür sesi havalimanında yankılanırken, askerlerin morallerinin yüksek olduğu görüldü. Cizre İlçe Müftü Vekili Tahir Küliken tarafından göreve gidecek askerler için dualar okundu. Komandolar bir elini duaya kaldırırken, diğer ellerinde esas duruş vaziyetinde silah tutarak okunan duaya protokol ile birlikte eşlik etti. Selamlama merasimi öncesi hep birlikte alkış tutan askerlere moral veren Tümgeneral Tarakçı, Çok daha zorlu görevleri burada yaptınız. Burada yaptığınız görevlerden çok daha basit görev olacak, göreceksiniz. Kendinize dikkat edin. Birliğinizi, dirliğinizi muhafaza edeceksiniz. Birliğini sapa sağlam götüreceksin ve sapa sağlam getireceksin. Allah\'a emanet olun diyerek göreve gidecek tüm askerlerin elini tek tek sıktı. Daha sonra askerler uçak ile görev yerlerine sevk edildi.