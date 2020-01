(Görüntülü Haber) Şırnak'ta asker ve vatandaşlar birlikte fidan dikti

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Üniversitesi tarafından yapılan ve Hz. Nuh\'un gemisini simleyen şekilde tasarlanan \'Şehr-i Nuh Hatıra Ormanı\'nda asker ve vatandaşlar birlikte fidan dikti. Etkinlikte konuşan Vali Mehmet Aktaş, 180 bin fidanı Şırnak\'ın farklı yerlerine dikeceklerini belirterek, \"Bu projenin ana fikri ve yüklenicisi üniversitemiz olmuştur\" dedi. Şırnak merkeze bağıl İkizce Köyü\'nde üniversite tarafından Şehr-i Nuh Hatıra Ormanı kuruldu. Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte hatıra ormanı için fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Aktaş, Şırnak\'ın çok zor bir süreci atlattığını ifade ederek, sıkıntılı günlerin geride kaldığını söyledi. El birliği ile Şırnak\'ı her yönden geliştireceklerini anlatan Vali Aktaş, \"Şırnak\'ımız gerçekten büyük bir değişim dönüşüm yaşıyor. Hem alt yapı, üst yapı, sosyal yapı, ekonomi yapıda çok ciddi bir değişimi dönüşümü yaşıyor. İnşallah çok kısa bir sürede kanaatime göre 2019 yılında Şırnak çok müstesna her yönüyle kendini yenilemiş geliştirmiş çok güzel bir şehir olarak düzlüğe çıkacaktır. Tabi bunun için bütün Kurum ve Kuruluşların el birliği ile elinden gelen gayreti ortaya koyması lazım, işte bu program ağaçlandırma programı. Bu hizmet odaklı anlayışın çok güzel bir örneğidir. Yaklaşık 180 bin fidanı Şırnak\'ımızın farklı yerlerine dikeceğiz. Burada Şehr-i Nuh ormanı yapıyoruz. Hz. Nuh\'un gemisinin siluetini ortaya çıkacağı bir ağaçlandırma alanı olacak. Bu projenin ana fikri ve yüklenicisi üniversitemiz olmuştur. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen katkısı olan bütün paydaşları arkadaşları yürekten tebrik ediyorum\" dedi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise, gelecekten umutlu olduğunu, bugün diktikleri fidanların gölgesinde 10 yıl sonra piknik yapacaklarını ifade ederek, \"Sadece Hz. Nuh gemisinin silueti değil, aynı zamanda led lambalarla, güneş panelleriyle burayı donatacağız. Akşam üzeri buralardan geçerken geminin silueti göreceğiz\" diye konuştu. Vali Yardımcısı ve Belediye başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu da, konuşmasında terörü kentin gündeminde çıkaracaklarını ifade ederek, \"Şırnak\'ta 4 yıla yakın görev yapıyorum. Çok zorlu günler geçirdik burada. Şükürler olsun şu an ağaç dikmek gibi çok güzel sosyal projeler uygulanmaya başlandı. Bu artık Şırnak\'ın normalleştiğini, bu artık Şırnak\'ın normal gündemine döndüğünü gösteriyor. Ben de bu vesileyle projede emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Bu projeleri her gün daha da artırılarak, Şırnak\'ın gündeminden terörü çıkaracağız. Sosyal dokuya yönelik projelerle güzel bir Şırnak inşa edeceğiz\" dedi. Üniversitenin hazırladığı proje kapsamında, 3 bin 500 dekarlık alanın ağaçlanıp, ağaçlandırma ile birlikte orman köylülerini kalkındırmak amacıyla 14 bin fıstık ağacı, 22 bin badem tohumu ekimi başta olmak üzere 180 bin adet fidan dikilmesi planlanıyor. Yapılan program çerçevesinde 5 bin adet fidan dikimi protokol, asker, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Ağaç dikim alanında kurulan ses sistemi ile vatandaşlar halay çektikten sonra program sona erdi.