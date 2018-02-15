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(Görüntülü Haber)  Şırnaklı öğrencilerden Rize'ye 'kardeşlik' kitapları

    Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - KARADENİZ Doğu ile Buluşuyor Projesi kapsamında, Şırnaklı öğrencilerin birlik ve beraberlik notları yazdıkları kitaplar, Rize'nin Çayeli ilçesindeki öğrencilere ulaştı

15 Şubat 2018 19:41

 

 

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - KARADENİZ Doğu ile Buluşuyor Projesi kapsamında, Şırnaklı öğrencilerin birlik ve beraberlik notları yazdıkları kitaplar, Rize\'nin Çayeli ilçesindeki öğrencilere ulaştı. 

Çayeli ilçesinde bulunan İMKB Fen Lisesi öğrencileri Şırnak\'ın Silopi ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi\'nde okuyan öğrencilere, Rize\'den sevgi ve destek temalı notlarla dolu kitaplar gönderdi. Şırnaklı öğrenciler de kitapların içerisine yaşadıkları bölgenin sıkıntılarını kaleme aldı, birlik, beraberlik mesajı içeren ifadeler yazdı. Silopi ilçesinden gönderilen kitaplar Çayeli İMKB Fen Lisesi öğrencilerine dağıtıldı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa Silopi\'den Çayeli\'ne gelen Girikamo Derneği Başkan Vekili Adem Çakmakçı da katıldı.

‘VATANIN BİR OLDUĞU MESAJLARI VERİLDİ’

Burada bir konuşma yapan Grikama Derneği Başkan Vekili Adem Çakmakçı, bölgede terör bittikten sonra insanları şehirlerine davet etmek amacı ile bu projeye dahil olduklarını belirterek \"İlk seçtiğimiz bölge Karadeniz oldu. İstiyoruz ki her bölgede yaşayan insanlar Doğu\'ya gelsin. Herkesi bölgemize davet etmek için yola çıktık. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz birbirlerine kitap hediye ettiler. Cudi Dağı\'nın eteklerinden yazılan mesajlar burada okundu. Öğrenciler arasında birlik beraberlik kardeşlik mesajları verildi. Vatanın bir olduğu mesajları verildi. İnşallah yakın dönemde Rizeli öğrencileri Silopi’de ağırlamak istiyoruz” dedi.   

‘ÇAYELİ, SİLOPİ KARDEŞ OLMUŞTUR’

İMKB Fen Lisesi Müdürü Adem Kesimal de \"Okumak yaşamaktır\" sloganı ile çıktıkları yolda ülke sınırlarında bulunan bir ilde yaşayan öğrenciler ile kardeş okul olduklarını belirterek şöyle dedi:

\"Öğrenciler okudukları kitaplara vatan millet temalı notlar yazarak kardeş sınıftaki öğrencilere gönderdiler. Öğrencilere ülkenin bütün olduğunu, doğu ile batının kardeş olduğunu, Çanakkale’de beraber yatan şehitlerimizin ayrılmaz olduğunu anlatmak adına böyle bir proje başlattık. Şu an Mehmetçiğimiz Afrin’de savaşıyorsa biz de Silopi’ye kadar uzanmamız gerektiğini düşündük. Bu proje kapsamında Silopi ile Çayeli ilçemiz kardeş olmuştur. Emek veren öğrencilerimize ve hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” 

Programda Afrin şehitleri için Kur\'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Program sonunda Silopi\'den gönderilen, içerilerinde \'Ellerimiz bir oldukça kimse bizi yıkamaz\', \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' , \'Yaşasın birlik, yaşasın beraberlik, yaşasın kardeşlik\' yazılı kitaplar öğrencilere dağıtıldı.

 

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