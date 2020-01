(Görüntülü Haber) Şırnak Valisi Aktaş: Gabar'da soğuk, kar, kış demeden terörle büyük mücadele veriliyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, güvenlik korucularının polis ve askerle birlikte omuz omuza terörle mücadelede etkin görev yürüttüğünü belirterek, \"Şu an bile Gabar\'da soğuk, kar, kış demeden büyük bir terörle mücadele veriliyor ve askerin, jandarmanın yanında güvenlik korucularımız da omuz omuza destek veriyor\" dedi.



Şırnak Valisi Aktaş, Şehit Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu\'nun 2\'nci Olağan Genel Kurulu\'na katıldı. Genel kurulda, Vali Aktaş\'ın yanı sıra Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Şehit, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, güvenlik korucuları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli yer aldı. Vali Aktaş, federasyonun genel kurulundaki konuşmasında, güvenlik korucularının bölgede uzun yıllardan beri devam eden terörle mücadelede etkin görev aldığını belirtti. Ortadoğu coğrafyasında, büyük bir oyun sergilenmeye başlandığını söyleyen Aktaş, \"Bu oyunun parçası olarak ülkemizde bizi, kardeş kavgasına tutuşturmaya çalıştılar. Yaklaşık 35 yıldır şehrimizin de içinde olduğu bu bölgede maalesef uluslararası güç odakları taşeronluğu rolünü üstlenen bölücü hain terör örgütü kadın, erkek, genç, yaşlı demeden insanımızın kanını döktü. Bu vesileyle bizi böleceğini, kardeş kavgasına tutuşturacağını zannetti; fakat bu aziz ve kahraman millet Kürt’üyle, Türk’üyle, Zaza’sıyla, Çerkez’iyle bütünlüğü ile sahip çıktı ve bu kalleşlere bütün uluslararası yardımlara rağmen müsaade etmedi. Bu millet, zamanı geldi, silahını alarak güvenlik güçlerimizin yanında bu mücadeleye gönül verdi. Bugün, ülkemizde 50 bin güvenlik korucusu var. Bunun en büyük dilimi, Şırnak\'ta yer alıyor. 6 bin 300 güvenlik korucumuz var ve 2 bin kadar da gönüllü korucu olarak bu mücadeleye silahıyla kanıyla canıyla destek veriyor. Ben bu vesileyle bu bölgede şehit olan asker, polis, jandarma ve korucularımıza rahmet diliyorum\" diye konuştu.



Terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Vali Aktaş, şunları söyledi:



\"Terörle mücadele, ülkemizin tamamında olduğu gibi şehrimizde de hiç durmadan gece gündüz devam ediyor. Şu an bile Gabar\'da soğuk, kar, kış demeden büyük bir terörle mücadele veriliyor ve askerin, jandarmanın yanında güvenlik korucularımız da omuz omuza destek veriyor. Allah\'ın izniyle çok kısa bir sürede bu terör belasından kurtulacağız ve son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecektir. Bu silahlı mücadele devam ederken, yapmamız gereken başka şeyler de var. Terör örgütü ve buna müzahir piyasaya sürdüğü zehir akımları, düşünceleri, anlayışları var. Bizim bununla da mücadele etmemiz lazım. Korucu kardeşim, silahıyla dağda terörle mücadele ettiği gibi çarşıda, pazarda bu zararlı düşüncelerle de mücadele etmemiz lazım. Bizim gençlerimize, bunların gerçek niyetlerini anlatmamız lazım. İçişleri Bakanlığı\'mız bir uygulama başlattı. 27 yaş ve altı güvenlik korucularımıza, erbaş yani uzman çavuşluk görevi hakkı verildi. Şu an güvenlik korucuların maaşı bin 500 iken, uzman çavuş maaşı yaklaşık 5 bin 500 liradır. Kendi memleketinde gündüz birlikte gece de evinde bu hizmeti yapacaklardır. Sanırım, gerektiği kadar anlatamadık ama bunun değerlendirmesinde yarar vardır, diye düşünüyorum\"



Köy Korucuları Konfederasyonu Başkanı Sözen ise güvenlik korucularının içinde bulunduğu şartlara değinerek, güvenlik koruculuğunun para ile yapılacak bir meslek olmadığını söyledi. Bugüne kadar terörle mücadelede bin 800 korucunun şehit olduğunu, 3 binin üzerinde de gazi korucu olduğunu kaydeden Sözen, \"Zaman zaman çözüm süreci başta olmak üzere bu camiayı itibarsızlaştırıp, bu camia üzerinden spekülasyon yapanlara en iyi cevabı camia, bin 800 şehit, 3 binin üzerinde gazi vererek, cevap vermiştir. Bunun için bu camiayı tartışmak şehitlerimize, gazilerimize yapılacak en büyük saygısızlıktır. Kimisi koruculuğu bir meslek olarak lanse etmeye çalıştı. Kimisi bizim bu mesleği para için yaptığımızı dile getirdi; ama açık bir şekilde ifade etmeliyim ki koruculuğun bir meslek olduğunu ve para ile yapılacak bir meslek olduğunu iddia edenleri bir gece, sadece bir gece bu soğuk havada Gabar\'da, Bestler Dereler\'de, Cudi\'de sadece bir gece bu vatan için nöbet tutmaya davet ediyorum. Onun için sizlerin hakları ödenmez\" diye konuştu.