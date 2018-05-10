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(Görüntülü Haber) Şırnak- Hakkari karayolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) - ŞIRNAK - Hakkari karayolu, aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

10 Mayıs 2018 22:20

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) - ŞIRNAK - Hakkari karayolu, aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için çalışma başlatıldı. Şırnak\'ta günlerdir devam eden şiddetli yağmur, bugün heyelana yol açtı. Şırnak\'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü, Barajlar mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Şırnak - Hakkari karayolu trafiğe kapandı. Karayolunun, bir tepenin eteğinden geçen kısmında oluşan heyelan nedeniyle cok sayida arac yolda kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda karayolları ekibi gönderildi. Bölgeye giden karayolları ekipleri, aşırı yağış nedeniyle hem yolun üstündeki tepelerden toprak kayması olduğunu, hem de yolun altındaki toprağın kaydığını tespit etti. Şırnak-Hakkarı karayolunun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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