(Görüntülü Haber) Şirket yöneticilerine 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün \'ByLock\' adli şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen özel şirket yöneticilerine yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen özel şirketlerde yönetici ve yönetim kurulu üyeliği yapan 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis, bu sabah 17 adrese yaptığı eşzamanlı operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayarlarında incelemeye başlandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.