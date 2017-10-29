(Görüntülü Haber) Sirkeci Garı'nda açılan fuarın geliri engelliler için harcanacak 

İSTANBUL, (DHA) - SEVGİ Seli Engelliler Derneği tarafından düzenlenen \'Hediyelik Eşya ve Yöresel Lezzetler Fuarı\' tarihi Sirkeci Garı\'nda bugün açıldı. Sevgi Seli Engelliler Derneği Başkanı Fahri Kol, fuarın tüm gelirlerinin Sevgi Seli Engelliler Derneği\'ne kalacağını ve bu gelirin engellilerin ihtiyaçları için harcanacağını söyledi. Fuarda kadınların yapmış olduğu el örgüsü ürünler, hediyelik cam eşyalar, oyuncaklar ve gümüş takılar dikkat çekerken yöresel lezzetler stantları da vatandaşlar tarafından ilgi gördü.



\'Hediyelik Eşya ve Yöresel Lezzetler Fuarı\' tarihi Sirkeci Garı\'nda bugün açıldı. Sevgi Seli Engelliler Derneği tarafından düzenlenen fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarın açılışında Engelliler Mehteran Takımı\'nın konseri ziyaretçiler tarafından alkış aldı. Fuarın kurdela kesimini Sevgi Seli Engelliler Derneği Başkanı Fahri Kol ve çok sayıda dernek üyesi birlikte yaptı. Sevgi Seli Engelliler Derneği Başkanı Fahri Kol, fuarın tüm gelirlerinin Sevgi Seli Engelliler Derneği\'ne kalacağını ve bu gelirin engellilerin ihtiyaçları için harcanacağını söyledi. Kol, \"Bu fuardaki temel amacımız engelli arkadaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması. Kendilerinin iş yeri açması için maddi ve manevi tüm desteğimizi esirgemiyoruz. Bu fuardaki gelirler tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımıza harcanacaktır\" diye konuştu.