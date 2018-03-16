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(Görüntülü Haber) Sinop'ta kale surlarına çıkan genç kız intihara kalkıştı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA ) - SİNOP'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E

16 Mart 2018 20:46

Esra AKSU/SİNOP, (DHA ) - SİNOP\'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.S. (23), kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kız, polis tarafından ikna edilerek, surlardan indirildi. Sinop\'ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.S., kent merkezinde bulunan Sinop Kalesi\'nin surlarına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Polisin ikna çabası sonrasında genç kız, indi. E.S., sağlık kontrolü için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

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