(Görüntülü Haber) Sinop Tersane Spor antrenörü, takım otobüsünü de kullanıyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta iki yıl önce kurulan Sinop Tersane Spor Kulübü’nün Antrenörü Tayfun Ertem, teknik adamlığın yanı sıra takım otobüsünün de şoförlüğünü yapıyor.



Sinop Tersane Spor Kulübü\'nün futbol alt yapısında görev yapan Antrenör Tayfun Ertem, teknik adamlığın yanı sıra takım otobüsünün şoförlüğünü de üstleniyor. Sinop\'ta 1958 yılında kurulan ve uzun yıllar farklı liglerde mücadele ettikten sonra maddi sorunlar nedeniyle 1976\'da kapanan Sinop Tersane Spor Kulübü, yaklaşık iki yıl önce tekrar faaliyete başladı. Kulüpte alt yapı sorumlusu olarak görev alan Antrenör Tayfun Ertem, bir yandan verdiği eğitimle futbolcularını yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da takım otobüsünü kullanarak oyuncularının antrenmanlara ve maçlara ulaşımını sağlıyor.



Antrenör Tayfun Ertem, \"Başlarken başka bir otobüsle başladık. Kendi otobüsümüzü alınca buna bir maliyet binecek. Onun için bizde onu bindirmemek adına, benim zaten daha önceden bir geçmişim olduğu için otobüsle ilgili kullanmak istedim. Daha sonra ihale bize kaldı. Ama belirli bir süre yaptıktan sonra bırakacağım. Çocuklarımızı merkezi bir yerden alıyoruz\" dedi.



Hocalarına şoför gözüyle hiç bakmadıklarını belirten U-14 takım kaptanı Göksal Yılmaz, \"Takımımızda öncelikle disiplin önemlidir. Disiplinimiz olduğu için maçlarda galibiyeti alıyoruz. U-14\'te çok iddialıyız. Şu an şampiyonluk yolunda ilerliyoruz ve lideriz. Liderlikte durmak zor. Biz o zoru başarmak istiyoruz. Şampiyon olursak gruplara gittiğimiz zaman da iyi yerlerde olmak istiyoruz. İkinci ve üçüncü turlara çıkmak istiyoruz. Hocamız çok iyi. Hem profesyonel futbol oynamış. Bizim kulüpte ilk defa lisansımız çıktı. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Hocamızın varlığı bizi mutlu ediyor\" diye konuştu.