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(Görüntülü Haber) Sınırı geçmeye çalışan 4 DEAŞ'lı yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı

07 Mayıs 2018 19:09

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye\'den kaçak olarak Türkiye\'ye geçmeye çalışan 3\'ü kadın 4 kişiyi sınır hattında yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin götürüldükleri emniyette yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Emniyette sorguları tamamlanan 4 DEAŞ üyesi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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