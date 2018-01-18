(Görüntülü Haber) Sınırdaki Mehmetçik için boyunluk ördüler

Muammer ŞEHN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, sosyal medya üzerinden örgütlenen 80 kadın, bir araya gelerek, zorlu kış şartlarında sınırda görev yapan askerler için boyunluk ördü. Karaman\'da yaşayan Ayşegül Eğilmez, sosyal paylaşım sitesinde, \'Karamanlı hanımlar hep birlikte\' adlı grup kurdu. Eğilmez, grupta, sınırda görev yapan askerlere gönderilmek üzere boyunluk örülmesi için kampanya başlattı. Eğilmez\'in bu kampanyası, kadınlar arasında kısa sürede yayıldı. 80 kadın, askerlerin üniformasına uygun renkte 350 boyunluk ördü. Grup üyesi kadınlar, kahvaltı salonunda bir araya gelip, hem kampanyayı tanıttı hem de boyunluk sayısını 1000\'e çıkarmak için örmeye devam etti. Ayşegül Eğilmez, sınırda görev yapan askerlere anne şefkati ve milletin desteğini yanlarında hissetmeleri için bu kampanyayı geliştirdiğini söyledi. Eğilmez, \'\'Zorlu kış şartlarında, sınır bölgesinde vatani görevini yapmakta olan askerlerimize boyunluklar örüyoruz. Devletimiz, mutlaka askerlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Askerlerimizin bunlara belki ihtiyaçları yok; ama bir anne şefkatini, milletin desteğini hep yanlarında hissetsinler; diye Karamanlı hanımlar olarak ellerimiz ile onlara boyunluklar örüyoruz\" diye konuştu. Hedeflerinin en az 2 birlik için boyunluk örmek olduğunu belirten Eğilmez, \"Şu an görüşme yaptığımız birlik, Şırnak Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugayı\'dır. Elimizde bitmiş olan 350 civarında boyunluk var. Ellerinde hala boyunluk ören hanımlarımız var. Bizim amacımız, kısa sürede bu sayıyı 1000\'e tamamlamak. En az 2 birlikteki askerlerimize ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi. ÇOCUKLAR, MEKTUP GÖNDERECEK Çocukların da askerler için mektup yazarak, göndereceğini anlatan Ayşegül Eğilmez, \'\'Bizler, askerlerimiz için boyunluk örerken, çocuklarımıza da asker ağabeyleri için mektuplar yazdıracağız. Artık çocuklarımızın içlerinden ne geçiyorsa ne söylemek istiyorlarsa ağabeylerine duygularını ifade edecekler. Bizler duyduk ki askerlerimiz, kendilerine gelen mektuplara çok seviniyor ve mümkün olduğunca geri dönüş yapıyorlarmış. Bizim için sınırda nöbet tutan askerlerimize şu mesajı vermek istiyoruz. \'Bu anneler sizinle, annelerin duaları sizinle\'\" diye konuştu. Grup üyesi emekli öğretmen Suzan Özpeynirci, faydalı işler yapıldığını belirterek, \"Bir emekli öğretmen olarak ihtiyar olmayacağız. Topluma hizmet ederek, bahtiyar olacağız; diyorum. Zorlu şartlarda görev yapan askerlerimiz, kışın üşümesin; diye bir etkinlik tertiplendi. Ben de kendi ellerimle bu boyunluğu ördüm ki askerlerimizden bir tanesi kışın üşümesin\" dedi.