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(Görüntülü Haber) Sınırdaki evlere Türk bayrağı (5)

OĞULPINAR'DA ASKERE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne bağlı Oğulpınar Mahallesi'nde evlerine Türk bayrakları asan mahalle sakinleri askerlere destek için yürüyüş yaptı

10 Ekim 2017 18:44

OĞULPINAR\'DA ASKERE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ







Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne bağlı Oğulpınar Mahallesi\'nde evlerine Türk bayrakları asan mahalle sakinleri askerlere destek için yürüyüş yaptı. Mahalle içinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen bir grup, yoldan geçen askeri aracı durdurup, askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Mahalle Muhtarı Hasan Şanverdi, Türk askerinin Suriye\'deki operasyonuna destek verdiklerini söyledi. Suriyeliler ile aile bağlarının olduğunu hatırlatan muhtar Şanverdi, \"Köy halkımla gurur duyuyorum, ordumuzla askerimize destek amacıyla yapıyoruz. Aile bağlarımız olan Suriyeliler\'in esaretten kurtulmasını, terör örgütlerinin orada yuvalanmaması için bu operasyonu destekliyoruz\" dedi.

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