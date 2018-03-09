(Görüntülü Haber) Sınırda eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE\'nin Resulayn kentinden, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine eylem hazırlığındaki PKK/YPG\'li 5 terörist, sınırdaki askerler tarafından etkisiz hale getirildi. Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinde, terör örgütü flamalarının bulunduğu kullanılmayan makarna fabrikasının binasında, 2\'si kadın 5 kişilik terörist grubunu fark eden güvenlik güçleri, harekete geçti. Sınıra yakın binadan Ceylanpınar\'a yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirtilen teröristler, birlikler tarafından ateş altına alındı. Gruptaki 1 erkek terörist, öldürülürken, 4\'ü ise yaralandı. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı.