(Görüntülü Haber) Sınıra askeri sevkiyat (3)

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OĞULPINAR'DA SESSİZLİK HAKİM Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nda sessiz bekleyiş gün boyu sürdü

14 Ocak 2018 19:00

OĞULPINAR\'DA SESSİZLİK HAKİM Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda sessiz bekleyiş gün boyu sürdü. Karakola lojistik ihtiyaçlar için araçların girip çıktığı gözlendi. Karakolun bulunduğu Oğulpınar Mahallesi\'nde ise operasyon beklentisi merak uyandırdı. Köylüler zaman zaman sınır karakolunun olduğu bölgeye gelip sınırı çıplak gözle izleyip döndü. Öte yandan askerler de Oğulpınar Mahallesi\'nde önlem alarak karakol bölgesine yabancı araç ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. Bu arada Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda çok sayıda askeri aracın beklediği görüldü.

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