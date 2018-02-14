(Görüntülü Haber) Sınır hattında hasat zamanı

Mehmet YİRUN- Murat SOLAK/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırındaki tarlalarda sebze hasadı başladı. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın sürdüğü bölgede ıspanak, tere, roka, maydanoz ile turp hasadı yapan çiftçiler, çatışma ve patlama sesleri arasında günlük yaşamlarına devam ettiklerini, harekatın da bir an önce başarıyla sonlanması için güvenlik güçlerine dua ettiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, operasyonun yürütüldüğü Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi sınırındaki tarlalarda çiftçiler, mahsullerini topluyor. Birkaç kilometre ilerilerinde duyulan patlama ve çatışma seslerinin gölgesinde eşi ve yakınları ile ıspanak hasadı yapan çiftçilerden Hüseyin Hazırlar, \"Önemli olan askerimizin Mehmetçiğimizin başarılı olması. Reyhanlı halkı olarak korkmuyoruz, kaçmıyoruz. Biz buradayız, askerimizin arkasındayız, destekliyoruz\" dedi. Zeytin Dalı Harekatı ile gözlerin çevrildiği ve teröristlerin roketlerle saldırdığı Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında çiftçilik yapan 2 çocuk babası Hüseyin Hazırlar (53), operasyonun başlamasıyla birlikte ürün hasadına ara verdiklerini söyledi. Teröristlerin sınır hattından güvenlik güçlerinin harekatı ile uzaklaştırılmasının ardından tarlalarının bulunduğu sınır hattının güvenli hale geldiğini anlatan Hazırlar, \"Şimdi daha güvenli şekilde tarlamıza gelebiliyoruz. Patlama ve çatışma seslerine alıştık. Önemli olan askerimiz, Allah yar ve yardımcısı olsun. Mehmetçiğimizin başarılı olması için dua ediyoruz\" dedi. Harekat gibi hayatın da devam ettiğini ve tarlalarındaki ürünlerin hasadını yaptıklarını dile getiren Hazırlar şöyle devam etti: \"Hayat devam ediyor. Tarladaki ıspanak, turp, tere ve maydanoz hasılatını şu anda 11 kişi olarak yapıyoruz. Harekatın ardından roket saldırıları olunca ilçe meydanında pazarlar kurulmaz oldu. Devletimiz olumsuz bir durum olmaması için önlem olarak vatandaşı düşünerek pazar kurulumlarını erteledi. Biz de mahsullerimizi elimizden geldiği kadarıyla, farklı noktalara götürerek satıyoruz\" dedi.