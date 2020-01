(Görüntülü Haber) Sınıf arkadaşlarından Osman Kavala'ya cezaevi önünde destek (2)

Enver ALAS - Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL, (DHA) - TUTUKLU işadamı Osman Kavala\'nın Robert Koleji\'nden sınıf arkadaşları, Silivri Cezaevi önünde destek açıklaması yaptı. İşadamı Osman Kavala için liseden bir grup arkadaşı, Taksim Meydanı\'nda toplanarak bir minibüs ile Silivri\'ye doğru hareket etti. Aralarında Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin\'in de bulunduğu Robert Koleji 1975 yılı mezunu grup, Silivri Cezaevi önünde, \'Osman Kavala\'ya Özgürlük\' yazılı pankart açıp basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına, tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Nihal Geyran Koldaş okudu. \"ONUN HAYATI DARBECİ ZİHNİYETLE MÜCADELE EDEREK GEÇMİŞTİR\" Osman Kavala\'nın özgürlüğünden mahrum bırakılmasına itiraz etmek için toplandıklarını belirten Nihal Geyran Koldaş, \"Osman Kavala\'ya çok büyük bir haksızlık yapıldığına inanıyoruz. Onu yakından tanıyan arkadaşları olarak Osman\'ın bir darbe girişiminin içinde yer aldığı ya da cemaat görünümlü kriminal bir örgütle ilişkisi olduğu gibi iddiaları reddediyoruz. Dünyanın yuvarlak değil düz olduğunu iddia etmek ne kadar akla, gerçeğe aykırı ise Osman\'ın darbeci olduğunu ileri sürmek de bir o kadar gerçek dışıdır. Sahici bir demokrat olarak onun hayatı darbeci zihniyetle mücadele ederek geçmiştir\" diye konuştu. \"ONA OLAN SEVGİMİZİ, DESTEĞİMİZİ, DAYANIŞMAMIZI GÖSTERMEK İÇİN TOPLANDIK\" Koldaş, \"Burada toplandık, çünkü aynı zamanda ona olan sevgimizi, desteğimizi, dayanışmamızı göstermek, Osman\'ın yalnız olmadığını herkese duyurmak istiyoruz. Cezaevinin tel örgülerinin, demir parmaklıkların, hücre kapılarını kilitleyen sürgülerin, yüksek beton duvarların hiçbir şekilde onu bizden uzak tutamayacağını göstermek için buradayız. Burada toplanmamız aynı zamanda bizler için büyük bir gururu paylaşmamıza da vesile oluşturuyor. Yalnızca onunla sınıf arkadaşı olmanın, onu tanımanın, onun dostu olmanın gururu değil bu. Tutuklanmasından sonra Türkiye\'nin her bir tarafından, aynı zamanda dünyanın dört bir köşesinden yükselen destek dalgasıyla onun kişiliği, duruşu, ortaya koyduğu çaba karşısında ifade edilen muazzam saygı ve hayranlığa tanıklık etmekten de gurur duyuyoruz\" dedi. TUTUKLULUĞA ULUSLARARASI DÜZEYDE İTİRAZ Osman Kavala\'nın tutuklanmasına uluslararası düzeyde bir itirazın da yükseldiğini kaydeden Nihal Geyran Koldaş, \"Birleşmiş Milletler\'den Avrupa Konseyi\'ne ve Avrupa Parlamentosu\'na parlamentolardan uluslararası alanda önde gelen insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına, dünyanın saygın basın organlarına ve üniversitelere kadar yayılan kuvvetli ve diri bir tepki dalgası yükseldi her bir taraftan. Bu dalga her gün biraz daha genişleyerek yayılıyor\" şeklinde konuştu. \"KALICI BİR BARIŞI NASIL İNŞA EDEBİLECEĞİMİZİN ARAYIŞI ONUN EN ÖNEMLİ UĞRAŞIYDI\" Osman Kavala\'nın herkesin yardımına koşan biri olduğunu belirten Koldaş, \"Türkiye\'de demokrasinin, insan haklarının ileri götürülebilmesi için sivil toplumun gücüne inandı, sivil toplum inisiyatiflerini teşvik etti, elindeki bütün imkanları bu doğrultuda sarf etti. Bir o kadar da kültürün gücüne, kültürün, sanatın bütün kapıları açabileceğine inandı. Karşılaştığımız köklü sorunların aşılabilmesi için kültürel temasların seferber edilmesi yönünde bütün gücüyle çabaladı. Türkiye\'den günün birinde sivil toplum geleneğinin tarihi yazıldığında Osman Kavala, bu geleneğin en önemli isimlerinden biri olarak şeref sayfasına yazılacaktır\" ifadelerini kullandı. ADALETSİZLİĞE UĞRAYAN BÜTÜN DÜŞÜNCE SUÇLULARI İÇİN \'ADALET\' VE \'ÖZGÜRLÜK\' TALEBİ Nihal Geyran Koldaş, \"Osman\'ın tutuklanması, sonuçları açısından yalnızca bir insanın hücreye konulması fiili ile sınırlı değildir. Osman Kavala\'nın şahsında ne yazık ki onun temsil ettiği, simgelediği bütün değerler, idealler de demir parmaklıklar arkasına atılmıştır. Bizler buraya gelmişken yalnızca Osman değil, onun gibi adaletsizle uğrayarak haksız bir şekilde bu cezaevinde tutuklu bulunan bütün düşünce suçlularını da selamlıyoruz, onlar için de adalet ve özgürlük talep ediyoruz\" dedi. \"TESLİM OLMAYACAĞIMIZIN İFADESİDİR\" \"Bugün burada bulunmamız, umutsuzluğa teslim olmadığımızın, teslim olmayacağımızın ifadesidir\" diyen Nihal Geyran Koldaş, \"Osman\'ın demir parmaklıkların arkasında umudunu hiçbir şekilde yitirmediğini ve bizlere oradan da bu yönde cesaret verdiğini biliyoruz, bunu hissediyoruz\" dedi. KAVALA 1 KASIM\'DA TUTUKLANMIŞTI İş adamı Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü \'17-25 Aralık kumpas\' soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlamalarıyla 1 Kasım\'da tutuklanarak Silivri Cezaevi\'ne konulmuştu.