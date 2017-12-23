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(Görüntülü Haber) Sınıf arkadaşına 'İntihar ediyorum' diye not bırakıp canına kıydı

Haber-Kamera Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA)Erzurum'un Pasinler İlçesindeki Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Nazcılan Genel, kız arkadaşı İ

23 Aralık 2017 14:17

Haber-Kamera Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA)Erzurum\'un Pasinler İlçesindeki Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Nazcılan Genel, kız arkadaşı İ.A.\'ya içerisinde, Hakkınızı helal edin ben intihar ediyorum yazılı not bırakıp, inşaat halindeki bir binanı 12\'inci katından atlayarak canına kıydı. Polisler genç kızın yaşamına son verdiği binanın en üst katına çıktıklarında çanta, ders notları ve sarı kağıtlara yazılı, Bana kızmayın sizin için, Sizi çok seviyorum affet notlar buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın intihar ettiği binanın çevresinin kapatılmasını isteyen semt sakinleri, Yıllardır atıl durumda olan inşaat halindeki bu binalar daha öncede intiharlar yaşandı. Ayrıca bu binalar alkoliklerin, uyuşturucu ve madde bağımlılarının mekanı olmuştur. Tek isteğimiz bunların ya kaldırılması ya da tamamlanması dediler.

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