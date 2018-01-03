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(Görüntülü Haber) Simitçi, ev kirasını ödeyemediği iddiasıyla çatıya çıktı

Cüneyt ÖZFİDAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, simit satan D

03 Ocak 2018 20:35

Cüneyt ÖZFİDAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, simit satan D.U. ev kirasını ödeyemediği iddiasıyla 5 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. D.U. ikna edilerek itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi.

Kozlu\'da simit satarak geçimini sağlayan D.U., öğle saatlerinde ilçe merkezindeki 5 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, D.U.\'yu ikna etmeye çalıştı. D.U., polise ev kirasını ödeyemediğini ve ailesine bakmakta zorlandığını söyledi. Ekipler, itfaiye merdiveniyle çatıya ulaşarak D.U.\'yu ikna etti. İtfaiye merdiveni ile indirilen D.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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