(Görüntülü Haber) Silvan'da koyun çalan hırsızlar Bismil'de yakalandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinden çalınan 9 koyun, Bismil Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, Mirzabey köyünde yakalandı. Silvan\'da çalınan ve Bismil\'de yakalanan küçükbaş hayvanlarla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, hayvan hırsızlıklarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılması maksadıyla, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü\'nce özel olarak teşkil edilen ekip tarafından yapılan araştırma neticesinde, Bismil Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek olarak yapılan operasyonda; 18 Ocak 2018 günü saat 23.30 sıralarında 4 şüpheli şahıs, 2 adet Ford Connect marka araçları ve hırsızlığa konu hayvanlarla birlikte Bismil ilçesi Mirzabey Köyü mülki sınırları içerisinde yakalanmışlardır. Araçlarda yapılan kontrol sonucunda; 8 adet canlı, 1 adet ölü olmak üzere toplam 9 adet küçükbaş hayvanın (koyun) Silvan ilçesi Eskiocak köyündeki bir vatandaşa ait ahırdan çalındığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, hırsızlık mağduru vatandaşın hayvanlarını teşhis etmesi sonucu, hırsızlığa konu küçükbaş hayvanlar 19 Ocak 2018 Cuma günü sahibine teslim edilmiştir. Suçta kullanılan 2 araca el konulmuş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir denildi.