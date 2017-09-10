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(Görüntülü Haber) Silopili şehit babasının hayali gerçek oldu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - SİİRT'te 19 Ağustos 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği bombanın patlatılması sonucu 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan jandarma er Mehmet Halil Barkın'ın adı, memleketi Şırnak'ın Silopi İlç

10 Eylül 2017 20:15

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - SİİRT\'te 19 Ağustos 2015 tarihinde PKK\'lı teröristlerin yola döşediği bombanın patlatılması sonucu 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan jandarma er Mehmet Halil Barkın\'ın adı, memleketi Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'ndeki ilkokula verildi. Şehidin babası Mehmet Sait Barkın, daha önce dönemin 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci\'den oğlunun isminin bir okula verilmesini istemişti.

Siirt\'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında 19 Ağustos 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan 8 askerden jandarma er Mehmet Halil Barkın’ın ismi, memleketi Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde yaşatılacak. Şehidin babası Mehmet Sait Barkın, dönemin 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci’den oğlunun isminin bir okula verilmesini isteyince, çalışma başlatıldı. Şehit babasının bu isteğini kırmayan Tuğgeneral Ekinci’nin, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucu Şehit Er Mehmet Halil Barkın\'ın ismi, Şehit Harunboy Mahallesi\'nde yeni yapılan 32 derslikli İlkokula verildi.

Karara sevinen baba Mehmet Sait Barkın, tek hayalinin şehit oğlunun isminin bir okula verilmesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Hayalimin gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Şehit oğlumun adının bir okula verilmesini talep etmiştim. Onlar da bizi kırmadı ve oğlumun adını okula verdiler. Bundan dolayı memnunuz.\"

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