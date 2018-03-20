(Görüntülü Haber) Silopili iş insanından okul için arsa bağışı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde yaşayan iş insanı Mahmut Ökten, arsasını okul yapılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı. Silopi\'de çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten iş insanı Mahmut Ökten, okul yapılması için 2 bin 500 metrekarelik arsasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı. Dicle Mahallesi\'ndeki arazide yapılacak okula Ökten\'in anne ve babasının adının verilmesi talep edilecek. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne arsanın tapusunu veren Ökten, \"Silopili olarak bu topraklara borcumuz var, borcumuzu ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Bu bölgede bizim tek kurtuluşumuz eğitimdir. Bunu çok iyi biliyorum ve \'eğitim şart\' diyorum. İnşallah bundan sonra da gerek ben gerekse de kurumum yardım yapmaya devam edecektir. Aslında bu yardımları biz kendimize yapıyoruz. Bunu yardım olarak kabul etmiyorum. Bunu bir görev olarak biliyorum. İnşallah bundan sonra daha da güzel yardımlar bize nasip olur. Yapılacak bu okulun ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum\" dedi. Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ise Mahmut Ökten\'e teşekkür ederek, \"Okula bağışlanan bu katkıları manevi bir miras olarak görüyoruz. İnşallah bu mirasımıza sonsuza kadar sahip çıkacağız ve hak ettiği değeri de vereceğiz. Ayrıca, yeni açılacak olan okulumuza iş insanı Mahmut Ökten\'in babası ile annesinin isminin verilmesini talep edeceğiz\" diye konuştu.