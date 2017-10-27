(Görüntülü Haber) Silopi'de geleneksel pilav günü etkinliği 

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi\'nde Koç İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören öğrencilerin velileri tarafından geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.



Silopi Koç İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliğinin desteğiyle bu yıl 10’uncusu yapılan geleneksel pilav etkinliğinde öğrencilerin aileleri bir araya geldi. Etkinlikte öğrenci velileri, evde hazırladıkları pilav ve ayranı okul bahçesinde hazırlanan masalara yerleştirerek servis etti. Okul yönetimi, öğretmen, öğrencileler ve velilerin katıldığı pilav günü etkinliğinde konuşan okul müdürü Nurettin Kaden, bu etkinliğin okula önemli katkılar sağladığını ifade ederek, şöyle dedi:



\"Velilerimizin hazırlamış olduğu pilavları öğrencilerimiz vasıtasıyla yine öğrencilerimize dağıttık. Bu geleneksel olarak 10 yıldır bunu yapıyoruz. Pilav günümüz hem okula katkı anlamında hem de yararını gördüğümüz bir etkinliktir. Bu anlamda tüm velilerimize katkısı bulunan öğretmenlerimize teşekkür ederiz.\"